I Read The Palantir Manifesto (and yes, it's totally unhinged!)

TRANSCRIPT AND COMMENTS: https://corbettreport.com/i-read-the-palantir-manifesto/
You know, Palantir, right? And you know Alex Karp, Palantir’s deranged CEO? Have you read his manifesto? Well, I have! Do you want to know what he says? Then gather around for today’s episode of The Corbett Report!
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