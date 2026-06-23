The Corbett Report

The Corbett Report

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I Read The Palantir Manifesto (and yes, it's totally unhinged!)

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The Corbett Report
Jun 23, 2026

TRANSCRIPT AND COMMENTS: https://corbettreport.com/i-read-the-palantir-manifesto/

You know, Palantir, right? And you know Alex Karp, Palantir’s deranged CEO? Have you read his manifesto? Well, I have! Do you want to know what he says? Then gather around for today’s episode of The Corbett Report!

ARE YOU LOOKING FOR A COMPLETE TRANSCRIPT WITH LINKS TO ALL OF THE ARTICLES, VIDEOS AND WEBSITES MENTIONED? HOW ABOUT COMMENTS? THEY’RE AT THE CORBETT REPORT WEBSITE! JUST FOLLOW THE “TRANSCRIPT AND COMMENTS” LINK ABOVE TO GO THERE DIRECTLY.

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